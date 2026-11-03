الخارجية الهندية: مقتل هندي إثر هجوم على سفينة قرب سلطنة عمان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن مواطنا هنديا قُتل إثر هجوم تعرضت له سفينة تجارية بالقرب من ليما في سلطنة عمان.



وأفادت الوزارة في بيان، بأنه تم إنقاذ 13 من بين 14 مواطنا هنديا كانوا على متن السفينة عقب الحادث الذي وقع أمس الاثنين.