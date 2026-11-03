قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"

شدّد كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف على أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لـ"تجنُّب الحرب".



وقال في خطاب متلفز: "على بلدان المنطقة أن تعرف أنه بينما تقف جمهورية إيران الإسلامية على أهبة الاستعداد للمعركة واصبعها على الزناد، إلا أنها قدّمت كذلك ردّا قويا وعقلانيا للجانب الأميركي".



وأضاف: "الكرة الآن في ملعب أميركا لتجنُّب الحرب".