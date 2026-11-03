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ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
أخبار دولية
2026-11-03 | 03:18
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ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
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ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تمتلك بعض الصواريخ والمسيرات لكن قدرتها على إنتاج المزيد منها محدودة للغاية.
وقال ترامب لفوكس نيوز: "بإمكاننا توجيه ضربة لموقع جبل الفأس في إيران في أي وقت نريده".
وأضاف: "قد نضطر إلى استهداف موقع جبل الفأس في إيران ويمكننا إنجاز ذلك خلال ساعة".
وأكد ترامب أن إيران ليست في موقف تفاوضي جيد واقتصادها ينهار، قائلا: "الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك".
وأضاف: "أفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الكثير من الأرواح إذا كان ذلك ممكنا. ونتفاوض مع إيران من موقع قوة مطلقة ويمكننا إنهاء الأمر في أي وقت".
أخبار دولية
ترامب
الإيرانيون
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