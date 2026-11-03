ميرتس يعلن أن زيلينسكي يزور برلين اليوم

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور برلين الثلاثاء لإجراء محادثات معه.



وقال ميرتس في كلمة ألقاها أمام غرفة التجارة والصناعة في برلين: "سيكون عندي ظهرا".



ومن المتوقع أن تتمحور المحادثات على دعم ألمانيا لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.