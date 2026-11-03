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أرامكو السعودية تعلن بدء الأعمال الهندسية "الأولية" لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب

أخبار دولية
2026-11-03 | 04:30
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أرامكو السعودية تعلن بدء الأعمال الهندسية &quot;الأولية&quot; لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب
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أرامكو السعودية تعلن بدء الأعمال الهندسية "الأولية" لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة أمين الناصر أنّ الأعمال الهندسية "الأولية" بدأت بالفعل لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب، الذي بات شريانا حيويا لنقل ملايين البراميل من النفط من الخليج العربي إلى البحر الأحمر في أكبر بلد مصدّر للنفط الخام بالعالم.
     
وقال الناصر في مقابلة مع صحافيين عبر الانترنت: "بدأت الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب". 

وكان الناصر قال الشهر الماضي إن الشركة تأمل في زيادة الطاقة الاستيعابية للخط، الذي تعرض لهجمات عدة خلال التصعيد الحالي مع الحوثيين، من 7 إلى 10 ملايين برميل يوميا.

أخبار دولية

أرامكو

السعودية

توسعة

خط أنابيب

شرق-غرب

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