أرامكو السعودية تعلن بدء الأعمال الهندسية "الأولية" لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة أمين الناصر أنّ الأعمال الهندسية "الأولية" بدأت بالفعل لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب، الذي بات شريانا حيويا لنقل ملايين البراميل من النفط من الخليج العربي إلى البحر الأحمر في أكبر بلد مصدّر للنفط الخام بالعالم.



وقال الناصر في مقابلة مع صحافيين عبر الانترنت: "بدأت الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط أنابيب شرق-غرب".



وكان الناصر قال الشهر الماضي إن الشركة تأمل في زيادة الطاقة الاستيعابية للخط، الذي تعرض لهجمات عدة خلال التصعيد الحالي مع الحوثيين، من 7 إلى 10 ملايين برميل يوميا.