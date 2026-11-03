الجيش الإسرائيلي ينفي مشاركته في ضربات أميركية على جزيرة قشم الإيرانية

نفى الجيش الإسرائيلي مشاركته في ضربات على جزيرة قشم الإيرانية قالت وسائل إعلام أميركية إن الولايات المتحدة نفّذتها.



وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس حول مشاركة إسرائيل في هجمات سرية على الجزيرة الواقعة في منطقة مضيق هرمز، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لا".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدّد باستئناف الحرب مع طهران.