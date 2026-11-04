نتنياهو يقول إن هناك "شبهات خطيرة" بتدخّل أجنبي في الانتخابات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن "هناك شبهات خطيرة" بتدخّل أجنبي في الانتخابات، بعدما أصبحت نتائجها رسمية وبدأ الرئيس مشاوراته لتكليف مرشّح تشكيل حكومة.



وقال نتنياهو في مقطع فيديو ظهر فيه أمام علم إسرائيلي وشعار "مكتب رئيس الوزراء"، إن "هناك شبهات خطيرة بأن دولا أجنبية أنفقت مبالغ طائلة للتأثير في نتائج الانتخابات في إسرائيل".