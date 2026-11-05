إنترفاكس: بوتين التقي بأمين مجلس الأمن الإيراني رضائي في الكرملين

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في الكرملين.





