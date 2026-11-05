الكرملين ينفي ضلوع موسكو بهجمات سيبرانية طالت ثلاجات متاجر في أوروبا

نفى الكرملين الخميس أن تكون روسيا وراء هجمات إلكترونية طالت هذا الأسبوع ثلاجات متاجر كبرى في أنحاء أوروبا، واصفا الاتهامات الموجّهة إلى موسكو بأنها "عبثية".



وسجّلت متاجر للمواد الغذائية في تسع دول أوروبية على الأقل ارتفاعا حادا في درجات الحرارة داخل ثلاجاتها، ما اضطرّها إلى التخلّص من أغذية تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وحذّر الاتحاد الأوروبي من محاولة متعمّدة لتعطيل إمدادات الغذاء في القارة.



وحذّرت دول أوروبية في الأشهر الأخيرة من تزايد أعمال التخريب التي تنسبها إلى روسيا، فيما تتواصل الحرب التي تشنّها موسكو على أوكرانيا منذ نحو خمس سنوات.



ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "هذه تصريحات عبثية، وهي كالعادة لا تستند إلى أي حجّة أو دليل".



وأضاف "بات توجيه اتهامات لا أساس لها إلى بلدنا والزجّ به في كل شيء أشبه بنهج ثابت في الدول الأوروبية، للأسف.

وأودّ أن أؤكّد مجددا أن هذا الاتهام عبثي تماما".

