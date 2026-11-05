الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الكرملين ينفي ضلوع موسكو بهجمات سيبرانية طالت ثلاجات متاجر في أوروبا
أخبار دولية
2026-11-05 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكرملين ينفي ضلوع موسكو بهجمات سيبرانية طالت ثلاجات متاجر في أوروبا
نفى الكرملين الخميس أن تكون روسيا وراء هجمات إلكترونية طالت هذا الأسبوع ثلاجات متاجر كبرى في أنحاء أوروبا، واصفا الاتهامات الموجّهة إلى موسكو بأنها "عبثية".
وسجّلت متاجر للمواد الغذائية في تسع دول أوروبية على الأقل ارتفاعا حادا في درجات الحرارة داخل ثلاجاتها، ما اضطرّها إلى التخلّص من أغذية تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وحذّر الاتحاد الأوروبي من محاولة متعمّدة لتعطيل إمدادات الغذاء في القارة.
وحذّرت دول أوروبية في الأشهر الأخيرة من تزايد أعمال التخريب التي تنسبها إلى روسيا، فيما تتواصل الحرب التي تشنّها موسكو على أوكرانيا منذ نحو خمس سنوات.
ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "هذه تصريحات عبثية، وهي كالعادة لا تستند إلى أي حجّة أو دليل".
وأضاف "بات توجيه اتهامات لا أساس لها إلى بلدنا والزجّ به في كل شيء أشبه بنهج ثابت في الدول الأوروبية، للأسف.
وأودّ أن أؤكّد مجددا أن هذا الاتهام عبثي تماما".
أخبار دولية
موسكو
بهجمات
سيبرانية
ثلاجات
متاجر
أوروبا
التالي
فرنسا "ليس لديها أي نية" للاعتراف بسلطات طالبان في أفغانستان
إنترفاكس: بوتين التقي بأمين مجلس الأمن الإيراني رضائي في الكرملين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-11-02
هجمات إلكترونية جديدة تستهدف ثلاجات متاجر في دول أوروبية
أخبار دولية
2026-11-02
هجمات إلكترونية جديدة تستهدف ثلاجات متاجر في دول أوروبية
0
أخبار دولية
2026-11-01
روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل
أخبار دولية
2026-11-01
روبيو ينفي ضلوع واشنطن المباشر في مغادرة بولسونارو البرازيل
0
أخبار دولية
2026-10-16
إيران تنفي الاتهامات السعودية بالضلوع في هجمات الحوثيين
أخبار دولية
2026-10-16
إيران تنفي الاتهامات السعودية بالضلوع في هجمات الحوثيين
0
أخبار دولية
2026-09-28
طهران تنفي "بشكل قاطع" أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا
أخبار دولية
2026-09-28
طهران تنفي "بشكل قاطع" أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:27
ثمانية قتلى في إطلاق نار بمنطقة ريفية في غرب تركيا
أخبار دولية
12:27
ثمانية قتلى في إطلاق نار بمنطقة ريفية في غرب تركيا
0
أخبار دولية
11:58
عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي
أخبار دولية
11:58
عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي
0
أخبار دولية
11:51
مئات آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة
أخبار دولية
11:51
مئات آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة
0
أخبار دولية
11:31
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة المنورة بعد إنذار في ينبع
أخبار دولية
11:31
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة المنورة بعد إنذار في ينبع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-18
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي اضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي
آخر الأخبار
2026-09-18
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي اضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي
0
صحة وتغذية
11:29
انتقلت إليه من الأبقار... وفاة نادرة بإنفلونزا الطيور في أميركا
صحة وتغذية
11:29
انتقلت إليه من الأبقار... وفاة نادرة بإنفلونزا الطيور في أميركا
0
صحة وتغذية
11:35
نجحت في زيادة ذكائها وتقوية ذاكرتها في شهر واحد… كيف أنقذت صحفية عقلها من التشتت؟
صحة وتغذية
11:35
نجحت في زيادة ذكائها وتقوية ذاكرتها في شهر واحد… كيف أنقذت صحفية عقلها من التشتت؟
0
فنّ
2026-05-07
أنجلينا جولي تبيع منزلها الفاخر مقابل 30 مليون دولار... وهذا البلد الّتي تريد الانتقال إليه!
فنّ
2026-05-07
أنجلينا جولي تبيع منزلها الفاخر مقابل 30 مليون دولار... وهذا البلد الّتي تريد الانتقال إليه!
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:56
أطباق منزلية دافئة: يخنة الكوسا بلحم الغنم مع البطاطا بالثوم وسلطة الهندبة مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
11:56
أطباق منزلية دافئة: يخنة الكوسا بلحم الغنم مع البطاطا بالثوم وسلطة الهندبة مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
في اسرائيل تتجه الارقام الى استبعاد نتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
07:45
في اسرائيل تتجه الارقام الى استبعاد نتنياهو
0
أخبار لبنان
06:53
نقابة مصانع الأدوية اطلقت الحملة الوطنية للدواء اللبنانيّ
أخبار لبنان
06:53
نقابة مصانع الأدوية اطلقت الحملة الوطنية للدواء اللبنانيّ
0
أخبار لبنان
04:06
العمر: الإضراب أصبح واجبًا لما هناك من فارق تعليميّ بين الطلاب
أخبار لبنان
04:06
العمر: الإضراب أصبح واجبًا لما هناك من فارق تعليميّ بين الطلاب
0
أخبار لبنان
03:54
جابر ممثّلًا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور: الاستقرار يبدأ ببسط السيادة واستعادة الثقة
أخبار لبنان
03:54
جابر ممثّلًا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور: الاستقرار يبدأ ببسط السيادة واستعادة الثقة
0
أخبار دولية
13:43
ترامب: لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران
أخبار دولية
13:43
ترامب: لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
2
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
3
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
4
أخبار دولية
15:02
أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية
أخبار دولية
15:02
أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية
5
اسرار
00:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
6
أخبار دولية
13:50
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات وأفراد في الهند وتركيا لمساعدتهم إيران
أخبار دولية
13:50
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات وأفراد في الهند وتركيا لمساعدتهم إيران
7
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More