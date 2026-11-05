فرنسا "ليس لديها أي نية" للاعتراف بسلطات طالبان في أفغانستان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن فرنسا "ليس لديها أي نية" للاعتراف بسلطات طالبان، على الرغم من إجراء باريس "مناقشات تقنية" مع كابول بهدف إعادة مواطنين أفغان يقيمون في فرنسا بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.وقال كونفافرو في تصريات صحافية "فرنسا لا تعترف بطالبان، وليس لديها أي نية للقيام بذلك. الحوار التقني الجاري لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافا بالنظام"، مؤكدا عدم وجود "بعثة لطالبان اليوم في القنصلية" الأفغانية في باريس، على عكس ما أفادت به بعض التقارير الإعلامية.