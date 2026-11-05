الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في خمس سفن خلال عبورها مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-11-05 | 11:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في خمس سفن خلال عبورها مضيق هرمز
أعلنت إيران أن حرائق اندلعت في خمس ناقلات نفط وقاطرة بحرية خلال عبورها خلال الليل مضيق هرمز الذي يشكّل أحد أبرز محاور الحرب بين طهران وواشنطن.
وأفاد الحرس الثوري في بيان أوردته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بوقوع "حادثين منفصلين"، أولهما أن "ناقلة نفط ضخمة كانت تحاول عبور الممر غير القانوني جنوب المضيق تعرضت (مساء الأربعاء) لحريق إثر اصطدامها بلغم فتوقفت عن الحركة".
وأضاف أن "ناقلة نفط عملاقة أخرى كانت في طريق خروجها من هذا الممر شرق مضيق هرمز توقفت إثر حريق هائل، فيما اشتعلت النيران أيضا في قاطرة بحرية اقتربت منها لإخماد الحريق".
وأعلن الجيش الإيراني لاحقا أن ثلاث ناقلات أخرى اصطدمت بألغام بحرية.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن الجيش قوله إن "ناقلة نفط مخالفة كانت تتنقل فجر اليوم الخميس في المنطقة غير الآمنة شرق مضيق هرمز، ارتطمت بلغم بحري ما ادى الى اندلاع النيران فيها وتوقفت".
كما جاء في بيان آخر للجيش أوردته "إرنا" "اليوم حوالى الظهر، اصطدمت ناقلتا نفط أخريان بألغام بحرية ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما في المنطقة غير الآمنة شرق مضيق هرمز".
أخبار دولية
الثوري
الإيراني
اندلاع
حرائق
عبورها
التالي
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة المنورة بعد إنذار في ينبع
فرنسا "ليس لديها أي نية" للاعتراف بسلطات طالبان في أفغانستان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-05
هيئة بحرية: الحرس الثوري الإيراني هدد ناقلة بالاستهداف خلال عبورها مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-10-05
هيئة بحرية: الحرس الثوري الإيراني هدد ناقلة بالاستهداف خلال عبورها مضيق هرمز
0
أخبار دولية
2026-10-30
الحرس الثوري: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز
أخبار دولية
2026-10-30
الحرس الثوري: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز
0
أخبار دولية
2026-10-29
الحرس الثوريّ: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز
أخبار دولية
2026-10-29
الحرس الثوريّ: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز
0
آخر الأخبار
2026-08-30
بحرية الحرس الثوري الإيراني: اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-08-30
بحرية الحرس الثوري الإيراني: اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
0
أخبار دولية
12:27
ثمانية قتلى في إطلاق نار بمنطقة ريفية في غرب تركيا
أخبار دولية
12:27
ثمانية قتلى في إطلاق نار بمنطقة ريفية في غرب تركيا
0
أخبار دولية
11:58
عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي
أخبار دولية
11:58
عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-05
قطر تقول إنها اعترضت 13 صاروخا إيرانيا وسقط صاروخ واحد في المياه الإقليمية
آخر الأخبار
2026-03-05
قطر تقول إنها اعترضت 13 صاروخا إيرانيا وسقط صاروخ واحد في المياه الإقليمية
0
أخبار دولية
2026-11-03
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
أخبار دولية
2026-11-03
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
0
أخبار لبنان
2026-09-11
العلامة فضل الله: المطلوب موقف لبناني حازم في مواجهة العدوان وتعزيز صمود الأهالي في الجنوب
أخبار لبنان
2026-09-11
العلامة فضل الله: المطلوب موقف لبناني حازم في مواجهة العدوان وتعزيز صمود الأهالي في الجنوب
0
رياضة
12:31
من مانشستر يونايتد إلى المجد العالمي… أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو
رياضة
12:31
من مانشستر يونايتد إلى المجد العالمي… أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
0
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
أمن وقضاء
13:32
استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data
أمن وقضاء
13:32
استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
2
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
3
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
4
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
5
اسرار
00:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
6
رياضة
06:13
"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)
رياضة
06:13
"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)
7
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
8
أخبار دولية
00:53
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية
أخبار دولية
00:53
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More