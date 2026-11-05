الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في خمس سفن خلال عبورها مضيق هرمز

أعلنت إيران أن حرائق اندلعت في خمس ناقلات نفط وقاطرة بحرية خلال عبورها خلال الليل مضيق هرمز الذي يشكّل أحد أبرز محاور الحرب بين طهران وواشنطن.وأفاد الحرس الثوري في بيان أوردته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بوقوع "حادثين منفصلين"، أولهما أن "ناقلة نفط ضخمة كانت تحاول عبور الممر غير القانوني جنوب المضيق تعرضت (مساء الأربعاء) لحريق إثر اصطدامها بلغم فتوقفت عن الحركة".وأضاف أن "ناقلة نفط عملاقة أخرى كانت في طريق خروجها من هذا الممر شرق مضيق هرمز توقفت إثر حريق هائل، فيما اشتعلت النيران أيضا في قاطرة بحرية اقتربت منها لإخماد الحريق".وأعلن الجيش الإيراني لاحقا أن ثلاث ناقلات أخرى اصطدمت بألغام بحرية.ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن الجيش قوله إن "ناقلة نفط مخالفة كانت تتنقل فجر اليوم الخميس في المنطقة غير الآمنة شرق مضيق هرمز، ارتطمت بلغم بحري ما ادى الى اندلاع النيران فيها وتوقفت".كما جاء في بيان آخر للجيش أوردته "إرنا" "اليوم حوالى الظهر، اصطدمت ناقلتا نفط أخريان بألغام بحرية ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما في المنطقة غير الآمنة شرق مضيق هرمز".