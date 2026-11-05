التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة المنورة بعد إنذار في ينبع

أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه منطقة المدينة المنورة، في ظل تواصل تبادل الضربات بينهم وبين المملكة.وجاء الإعلان بعد دقائق من إنذار مبكر للدفاع المدني "للتحذير من خطر" في محافظة ينبع الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر في غرب المملكة.ولم يتضح ما إذا كان ثمة ارتباط بين اعتراض الصاروخ والإنذار الذي سبقه.وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة اكس "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة".أكد الحوثيون المدعومون من إيران مرارا أن قواتهم لن تستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة، في إطار حملتهم العسكرية المستمرة ضد المملكة، والتي شهدت شنّ هجمات دامية على مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية، أوقعت 25 قتيلا في المملكة خلال شهر تشرين الأول الفائت.كذلك استهدفت الجماعة ميناء ينبع مرارا منذ تجدد الأعمال العدائية.وكتب الدفاع المدني على منصة "اكس" أن إنذارا أُطلق "من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة ينبع للتحذير من خطر". ثم أورد بعد نحو عشر دقائق منشورا آخر أعلن فيها زوال الخطر.