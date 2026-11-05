الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
مئات آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة
أخبار دولية
2026-11-06 | 00:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مئات آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة
خرج مئات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا الخميس للمشاركة في تظاهرات وتحركات احتجاجية تنظمها الهيئات النقابية تحت شعار "طفح الكيل" للمطالبة بزيادة الأجور والحد من غلاء المعيشة، بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 تشرين الأول/أكتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.
وفي مسيرة بمدينة كليرمون فيران (وسط)، قالت سيلفي لارنوري (61 عاما) وهي مسؤولة في القطاع الصحي، لوكالة فرانس برس "هناك شعور عام بالغضب، طفح الكيل. نحن لا نموت من الجوع، لكن نضطر إلى مساعدة أبنائنا على الرغم من أنهم أكملوا تعليمهم".
وفي مرسيليا (جنوب شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، عبّرت ليا (31 عاما)، وهي مساعدة اجتماعية حملت لافتة كُتب عليها "أم غاضبة، المعيشة باهظة جدا"، عن سأمها من الحاجة إلى تقنين مصروفها باستمرار.
وقالت "لم نعد نستطيع تحمل كلفة الطعام، هذا يخيفني. اضطر لشراء منتجات ذات جودة سيئة. نريد سلعا أرخص، ووقودا أرخص".
وتظاهر نحو 600 ألف شخص الخميس في أنحاء فرنسا، بما فيها العاصمة باريس، في يوم تحرّك دعا إليه ائتلاف نقابي للمطالبة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، بحسب حصيلة أولية لوزارة الداخلية عند الساعة الخامسة مساء (16,00 ت غ).
وكانت وزارة الداخلية قد أحصت عند الساعة الواحدة بعد الظهر 270 ألف متظاهر في 180 مسيرة خارج باريس، فيما أحصت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أكثر من 250 ألف متظاهر في 73 مسيرة.
وكانت نقابات التعليم العام والخاص دعت إلى الإضراب، وكذلك النقابات التي تمثل عمال السكك الحديد والمستشفيات العامة والخدمات البريدية.
وبحسب الحكومة، استجاب نحو 15,81 في المئة من المدرسين لدعوات الإضراب.
ووفقا لأرقام السلطات، كانت 81 ثانوية من أصل 3700 في البلاد "محاصرة".
أخبار دولية
المتظاهرين
شوارع
فرنسا
احتجاجا
المعيشة
التالي
عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة المنورة بعد إنذار في ينبع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-18
أكثر من نصف مليون متظاهر في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة
أخبار دولية
2026-10-18
أكثر من نصف مليون متظاهر في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة
0
آخر الأخبار
2026-10-18
وزير الداخلية الفرنسي: نحو 550 ألفا تظاهروا ضد غلاء المعيشة في فرنسا بينهم 110 آلاف في باريس
آخر الأخبار
2026-10-18
وزير الداخلية الفرنسي: نحو 550 ألفا تظاهروا ضد غلاء المعيشة في فرنسا بينهم 110 آلاف في باريس
0
اقتصاد
2026-09-21
الاتحاد العمالي العام يطالب برفع الأجور وبدل النقل لمواكبة غلاء المعيشة
اقتصاد
2026-09-21
الاتحاد العمالي العام يطالب برفع الأجور وبدل النقل لمواكبة غلاء المعيشة
0
أخبار دولية
2026-10-21
اليونان على خطى فرنسا ... الآلاف يتظاهرون في أثينا ومدن أخرى تنديدا بغلاء المعيشة
أخبار دولية
2026-10-21
اليونان على خطى فرنسا ... الآلاف يتظاهرون في أثينا ومدن أخرى تنديدا بغلاء المعيشة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
02:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
تقارير نشرة الاخبار
02:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
02:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
02:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
0
أخبار دولية
01:27
ثمانية قتلى في إطلاق نار بمنطقة ريفية في غرب تركيا
أخبار دولية
01:27
ثمانية قتلى في إطلاق نار بمنطقة ريفية في غرب تركيا
0
أخبار دولية
00:58
عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي
أخبار دولية
00:58
عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-05
قطر تقول إنها اعترضت 13 صاروخا إيرانيا وسقط صاروخ واحد في المياه الإقليمية
آخر الأخبار
2026-03-05
قطر تقول إنها اعترضت 13 صاروخا إيرانيا وسقط صاروخ واحد في المياه الإقليمية
0
أخبار دولية
2026-11-03
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
أخبار دولية
2026-11-03
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
0
أخبار لبنان
2026-09-11
العلامة فضل الله: المطلوب موقف لبناني حازم في مواجهة العدوان وتعزيز صمود الأهالي في الجنوب
أخبار لبنان
2026-09-11
العلامة فضل الله: المطلوب موقف لبناني حازم في مواجهة العدوان وتعزيز صمود الأهالي في الجنوب
0
رياضة
01:31
من مانشستر يونايتد إلى المجد العالمي… أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو
رياضة
01:31
من مانشستر يونايتد إلى المجد العالمي… أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
أخبار لبنان
02:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
0
أمن وقضاء
02:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
أمن وقضاء
02:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
0
تقارير نشرة الاخبار
02:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
02:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
أمن وقضاء
02:32
استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data
أمن وقضاء
02:32
استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data
0
تقارير نشرة الاخبار
02:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
02:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
تقارير نشرة الاخبار
02:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
تقارير نشرة الاخبار
02:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
0
تقارير نشرة الاخبار
02:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
تقارير نشرة الاخبار
02:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
02:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
02:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
0
مقدمة نشرة الاخبار
02:13
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
02:13
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
20:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
أخبار لبنان
20:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
2
حال الطقس
14:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
حال الطقس
14:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
3
أخبار دولية
20:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
أخبار دولية
20:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
4
اقتصاد
03:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
اقتصاد
03:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
5
اسرار
13:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
اسرار
13:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
6
رياضة
19:13
"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)
رياضة
19:13
"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)
7
آخر الأخبار
03:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
آخر الأخبار
03:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
8
أخبار دولية
13:53
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية
أخبار دولية
13:53
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More