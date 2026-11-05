الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مئات آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة

أخبار دولية
2026-11-06 | 00:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مئات آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مئات آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة

خرج مئات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا الخميس للمشاركة في تظاهرات وتحركات احتجاجية تنظمها الهيئات النقابية تحت شعار "طفح الكيل" للمطالبة بزيادة الأجور والحد من غلاء المعيشة، بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.
     
وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 تشرين الأول/أكتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.
     
وفي مسيرة بمدينة كليرمون فيران (وسط)، قالت سيلفي لارنوري (61 عاما) وهي مسؤولة في القطاع الصحي، لوكالة فرانس برس "هناك شعور عام بالغضب، طفح الكيل. نحن لا نموت من الجوع، لكن نضطر إلى مساعدة أبنائنا على الرغم من أنهم أكملوا تعليمهم". 
     
وفي مرسيليا (جنوب شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، عبّرت ليا (31 عاما)، وهي مساعدة اجتماعية حملت لافتة كُتب عليها "أم غاضبة، المعيشة باهظة جدا"، عن سأمها من الحاجة إلى تقنين مصروفها باستمرار. 
     
وقالت "لم نعد نستطيع تحمل كلفة الطعام، هذا يخيفني. اضطر لشراء منتجات ذات جودة سيئة. نريد سلعا أرخص، ووقودا أرخص".
     
وتظاهر نحو 600 ألف شخص الخميس في أنحاء فرنسا، بما فيها العاصمة باريس، في يوم تحرّك دعا إليه ائتلاف نقابي للمطالبة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، بحسب حصيلة أولية لوزارة الداخلية عند الساعة الخامسة مساء (16,00 ت غ).
     
وكانت وزارة الداخلية قد أحصت عند الساعة الواحدة بعد الظهر 270 ألف متظاهر في 180 مسيرة خارج باريس، فيما أحصت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أكثر من 250 ألف متظاهر في 73 مسيرة.
     
وكانت نقابات التعليم العام والخاص دعت إلى الإضراب، وكذلك النقابات التي تمثل عمال السكك الحديد والمستشفيات العامة والخدمات البريدية. 
     
وبحسب الحكومة، استجاب نحو 15,81  في المئة من المدرسين لدعوات الإضراب. 
     
ووفقا لأرقام السلطات، كانت 81 ثانوية من أصل 3700 في البلاد "محاصرة". 
     
     
     
     
 

أخبار دولية

المتظاهرين

شوارع

فرنسا

احتجاجا

المعيشة

LBCI التالي
عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي
التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة المنورة بعد إنذار في ينبع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-18

أكثر من نصف مليون متظاهر في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-18

وزير الداخلية الفرنسي: نحو 550 ألفا تظاهروا ضد غلاء المعيشة في فرنسا بينهم 110 آلاف في باريس

LBCI
اقتصاد
2026-09-21

الاتحاد العمالي العام يطالب برفع الأجور وبدل النقل لمواكبة غلاء المعيشة

LBCI
أخبار دولية
2026-10-21

اليونان على خطى فرنسا ... الآلاف يتظاهرون في أثينا ومدن أخرى تنديدا بغلاء المعيشة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:17

بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:15

إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست

LBCI
أخبار دولية
01:27

ثمانية قتلى في إطلاق نار بمنطقة ريفية في غرب تركيا

LBCI
أخبار دولية
00:58

عراقجي يبحث هاتفيا القضايا الإقليمية مع نظيره السعودي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

قطر تقول إنها اعترضت 13 صاروخا إيرانيا وسقط صاروخ واحد في المياه الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
2026-11-03

قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-11

العلامة فضل الله: المطلوب موقف لبناني حازم في مواجهة العدوان وتعزيز صمود الأهالي في الجنوب

LBCI
رياضة
01:31

من مانشستر يونايتد إلى المجد العالمي… أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:53

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير

LBCI
أمن وقضاء
02:47

ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:41

600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!

LBCI
أمن وقضاء
02:32

استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:24

600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:22

مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:17

بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:15

إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
02:13

مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
20:53

معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر​

LBCI
حال الطقس
14:08

منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان

LBCI
أخبار دولية
20:00

هجوم "إرهابيّ" في الأردن

LBCI
اقتصاد
03:04

600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!

LBCI
اسرار
13:46

أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦

LBCI
رياضة
19:13

"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
03:31

المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب

LBCI
أخبار دولية
13:53

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More