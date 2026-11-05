مئات آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة

خرج مئات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا الخميس للمشاركة في تظاهرات وتحركات احتجاجية تنظمها الهيئات النقابية تحت شعار "طفح الكيل" للمطالبة بزيادة الأجور والحد من غلاء المعيشة، بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 تشرين الأول/أكتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.وفي مسيرة بمدينة كليرمون فيران (وسط)، قالت سيلفي لارنوري (61 عاما) وهي مسؤولة في القطاع الصحي، لوكالة فرانس برس "هناك شعور عام بالغضب، طفح الكيل. نحن لا نموت من الجوع، لكن نضطر إلى مساعدة أبنائنا على الرغم من أنهم أكملوا تعليمهم".وفي مرسيليا (جنوب شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، عبّرت ليا (31 عاما)، وهي مساعدة اجتماعية حملت لافتة كُتب عليها "أم غاضبة، المعيشة باهظة جدا"، عن سأمها من الحاجة إلى تقنين مصروفها باستمرار.وقالت "لم نعد نستطيع تحمل كلفة الطعام، هذا يخيفني. اضطر لشراء منتجات ذات جودة سيئة. نريد سلعا أرخص، ووقودا أرخص".وتظاهر نحو 600 ألف شخص الخميس في أنحاء فرنسا، بما فيها العاصمة باريس، في يوم تحرّك دعا إليه ائتلاف نقابي للمطالبة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، بحسب حصيلة أولية لوزارة الداخلية عند الساعة الخامسة مساء (16,00 ت غ).وكانت وزارة الداخلية قد أحصت عند الساعة الواحدة بعد الظهر 270 ألف متظاهر في 180 مسيرة خارج باريس، فيما أحصت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أكثر من 250 ألف متظاهر في 73 مسيرة.وكانت نقابات التعليم العام والخاص دعت إلى الإضراب، وكذلك النقابات التي تمثل عمال السكك الحديد والمستشفيات العامة والخدمات البريدية.وبحسب الحكومة، استجاب نحو 15,81 في المئة من المدرسين لدعوات الإضراب.ووفقا لأرقام السلطات، كانت 81 ثانوية من أصل 3700 في البلاد "محاصرة".