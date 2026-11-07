طلاب ومعلّمون فرنسيون يدعون إلى إضراب جديد الثلاثاء

دعت اتحادات تمثل طلابا ومعلّمين في فرنسا إلى إضراب الثلاثاء، لمواصلة الضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم، في إطار تحركات تتواصل منذ أسابيع وتشمل إغلاق مدارس واحتجاجات.



وقالت اتحادات تشمل هيئات ممثلة للمعلمين والطلاب في بيان مشترك السبت، إن "حراكنا في موقع قوة، بينما الحكومة في موقع ضعف وبدأت ترضخ"، مضيفة: "حان الوقت لتوسيع نطاق التحركات الاحتجاجية ومواصلة الضغط على الحكومة".