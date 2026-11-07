مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية

أفاد مسؤولون يمنيون وكالة فرانس برس بأن آلاف الجنود السوريين سيتم نشرهم في السعودية واليمن، مشيرين إلى أن بعضهم وصل بالفعل، في وقت تحشد الرياض دعما دوليا في مواجهة الحوثيين ودعما للحكومة اليمنية في عدن.



وذكرت ثلاثة مصادر عسكرية ومسؤول في مجال الدفاع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الموضوع، أن مئات الجنود السوريين باتوا موجودين على جانبي الحدود اليمنية-السعودية. وأضاف مصدر في "مجلس القيادة الرئاسي" وآخر في وزارة الدفاع أن آلافا آخرين سيتم نشرهم للمساعدة في القتال ضد الحوثيين.