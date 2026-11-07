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زيلينسكي يتهم موسكو باستخدام صواريخ كورية شمالية لضرب منشآت الطاقة في أوكرانيا

أخبار دولية
2026-11-07 | 08:46
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زيلينسكي يتهم موسكو باستخدام صواريخ كورية شمالية لضرب منشآت الطاقة في أوكرانيا
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زيلينسكي يتهم موسكو باستخدام صواريخ كورية شمالية لضرب منشآت الطاقة في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية لاستهداف منشآت الطاقة في بلاده في ضربات مكثفة ليل الجمعة السبت.
     
وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لا يزال التقييم التقني جاريا في المواقع التي تم قصفها باستخدام صواريخ بالستية. بحسب الخلاصات الأولية، في إحدى منشآت الطاقة الرئيسية التي تضررت، استخدم الروس صواريخ كي ان-23 (KN-23) التي تصنعها وزوّدتها بها كوريا الشمالية".
     

أخبار دولية

زيلينسكي

موسكو

صواريخ

كورية شمالية

منشآت الطاقة

أوكرانيا

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