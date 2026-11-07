الجيش الأميركي يسعى لتقييد تجارة إيران البرية بقوة مهام

بعد أشهر من فرضه الحصار البحري المستمر على إيران، قرر الجيش الأميركي تشكيل قوة مهام لتعزيز جهود واشنطن الرامية إلى تقييد نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين.وبحسب بيان اطلعت عليه رويترز قبل نشره، ستعلن القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة المهام، التي لم ترد تقارير عنها من قبل، في وقت لاحق اليوم السبت.وستتخذ قوة المهام، التي سيكون اسمها "آيرن جيت" (البوابة الحديدية)، من تامبا بولاية فلوريدا مقرا، وستنسق عملها مع وكالات حكومية أميركية أخرى. وبالإضافة إلى نقل الأسلحة، ستركز قوة المهام أيضا على المواد ذات الاستخدام المزدوج ومصادر الدخل غير المشروعة.وقال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية في بيان: "تعزيز تعاون القيادة المركزية مع الشركاء عبر الوكالات الأميركية سيحد بشكل أكبر من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وإعادة بناء قدراتها العسكرية".وقدرت القيادة المركزية أن الحصار البحري الذي فرضته منع إيران من تصدير ما تزيد قيمته على 25 مليار دولار من النفط الخام.