البابا لاون يدعو من أوروغواي إلى "بناء الجسور ونشر فرح الإيمان"

دعا البابا لاون الرابع عشر إلى "بناء الجسور ونشر فرح الإيمان"، مشيدا خلال أول قداس له في بلدة بايساندو الصغيرة في أوروغواي بشراب المتّة الذي يحظى بشعبية واسعة في البلاد.



وأشار البابا خلال عظته في متنزه "باريس لندن" في بايساندو الواقعة في شمال غرب أوروغواي، إلى ثلاثة رموز تتميز بها المنطقة، "يمكن أن تساعدنا على التأمل في كنز الإيمان، هي الجسر وبساتين النخيل والمتّة".



ودعا أمام حشد ضمّ 40 ألف شخص بحسب السلطات، إلى "بناء الجسور وتعزيز الروابط والاتحاد والتواصل"، ونقل الإيمان "إلى الأجيال المقبلة بشجاعة خلاقة".



وقال البابا لاون الرابع عشر للحاضرين الذين توافدوا إلى المتنزه رغم تساقط الأمطار: "ينبغي أن نكون مستعدين جيدا لتقديم أسباب إيماننا لكل من يسألنا عنها، وألا ننساق وراء شتى التعاليم الغريبة عن إيماننا".



ولفت الى أن المتّة "تعلّمنا التشارك والحياة في كنف الجماعة، وتعزيز الروابط التي تجمعنا، كما تقرّبنا بعضنا من بعض كإخوة"، مشيرا الى أنها "رمز للاندماج والترحيب والقيم المشتركة".



وقال مثيرا ضحك الحاضرين: "حتى انها وصلت إلى روما!".



وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "لاتينوبارومترو" البحثية عام 2026، لا تتجاوز نسبة الكاثوليك بين سكان أوروغواي 35 في المئة، وهي الأدنى في أميركا اللاتينية. في المقابل، تسجّل باراغواي أعلى نسبة (82 في المئة)، تليها المكسيك (69 في المئة).



وقالت أديلّا خيلس (56 عاما) التي قطعت 50 كيلومترا برفقة والدتها البالغة 81 عاما لرؤية البابا: "إنها تجربة مميزة يصعب وصفها. نشعر بإحساس رائع. حتى لو أمطرت، سنبقى هنا".