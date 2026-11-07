5 قتلى بإطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية

أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس بأن خمسة أشخاص قُتلوا السبت في وسط مدينة كراكوف بجنوب بولندا، حين أطلق رجل النار عشوائيا على المارة قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.



وقال المصدر إن "رجلا اقتحم بسيارته ساحة السوق الرئيسية في كراكوف وبدأ يطلق النار عشوائيا على المارة. وتمكنت الشرطة من السيطرة على المهاجم بعد إصابته بالرصاص، وتم نقله الى المستشفى. وأسفرت الحادثة عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين".

وأفادت متحدثة باسم الشرطة البولندية بأنّ الرجل الذي أطلق النار هو مواطن بولندي تصرّف بمفرده.



وقالت لوكالة فرانس برس: "هناك جانٍ واحد، وهو رجل بولندي".