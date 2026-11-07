سوريا تنفي التخطيط لإرسال قوات إلى اليمن

أكد مصدر دبلوماسي سوري للوكالة العربية السورية للأنباء أن دمشق لا تخطط لإرسال قوات عسكرية إلى اليمن، ووصف التقارير التي تشير إلى احتمال نشر قوات بأنها لا أساس لها من الصحة.



وكان المصدر يشرح نطاق التعاون العسكري مع السعودية، الذي يركز حاليا على تدريب القوات السورية، وبناء قدراتها، وتبادل الخبرات العسكرية.



وذكر المصدر أن الزيارات التنسيقية للمسؤولين السعوديين إلى سوريا من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، مع احتمال أن يتطور التعاون إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى اتفاقية مكة الدفاع المشترك، اعتمادا على المصالح المشتركة للبلدين.