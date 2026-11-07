الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مطار الرياض ومنشآت لأرامكو ومواقع عسكرية في السعودية

أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية، إضافة الى تجمعات عسكرية سعودية في المملكة واليمن.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: "نفذتِ القوات المسلحة اليمنية ستَ عمليات عسكرية نوعية"، إحداها "استهدفت مطار خالد الدولي وخزانات النفط وبرج التقطير التابعة لشركة أرامكو" في الرياض، إضافة الى منشأة في منطقة الدوادمي قرب العاصمة. كما أعلن استهداف "تحشيدات العدو السعودي" في نجران بجنوب المملكة، وفي محافظتي الجوف ومأرب اليمنيتين.