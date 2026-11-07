نتنياهو يقول إنّ التحالف مع الأحزاب العربية "سيفكّك" دولة إسرائيل

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّ التحالف بين أحزاب المعارضة والأحزاب العربية، سيؤدي إلى "تفكّك" دولة إسرائيل.وقال في كلمة مسجّلة إنّ "حكومة كهذه، تعتمد على الإسلاميين، ستفكك دولة إسرائيل من الداخل، تماما كما يحدث في دول أوروبية، بل أسوأ من ذلك بكثير"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول الأوروبية.