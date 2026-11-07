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الرئيس الإسرائيلي ينهي جولة المشاورات ويعلن تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

أخبار دولية
2026-11-07 | 21:30
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الرئيس الإسرائيلي ينهي جولة المشاورات ويعلن تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
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الرئيس الإسرائيلي ينهي جولة المشاورات ويعلن تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

استكمالًا لإعلان الرئيس الإسرائيلي، في ختام جولة المشاورات يوم الخميس الماضي، عن إجراء مشاورات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبلغ الرئيس مساء اليوم السبت، 7 تشرين الثاني، رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بنيّته تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة.

ودعا الرئيس غادي آيزنكوت إلى مقرّ الرئاسة لإجراء مراسم التكليف، التي ستُقام غدًا الأحد، 8 تشرين الثاني، عند الساعة الخامسة مساءً.

وفي ختام جولة المشاورات، أوصت كتل برلمانية تضمّ 67 عضوًا في الكنيست بتكليف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة، فيما أوصت كتل تضمّ 46 عضوًا بتكليف رئيس الوزراء ورئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، في حين اختارت كتلة تضمّ 7 أعضاء عدم التوصية بأيّ مرشّح.

ويُشار إلى أنّ الرئيس الإسرائيلي أجرى خلال الأيام الماضية محادثات معمّقة مع جهات مختلفة في الساحة السياسية، والتقى، من بين آخرين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، وأبلغهما بنيّته بشأن التكليف.

وبموجب القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية، يُمنح عضو الكنيست المكلّف مهلة 28 يومًا لتشكيل حكومة جديدة، اعتبارًا من لحظة تكليفه رسميًا.
 
وفي حال الحاجة إلى تمديد المهلة، يحقّ للرئيس منح تمديد إضافي يصل إلى 14 يومًا وفقًا للقانون.

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