القيادة المركزية الأميركية: قواتنا أوقفت سفينة تجارية في خليج عُمان اليوم

أعلنت القوات الأميركية أنها عطّلت سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار الأميركي المفروض على إيران.



وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأن إحدى طائراتها أطلقت النار على مؤخرة السفينة، ما أدى إلى تعطيلها بعد محاولتها خرق الحصار.