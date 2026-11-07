رئيس الحكومة: إطلاق النار في كراكوف ببولندا عمل "إرهابي"

وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك السبت، حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة كراكوف وأسفر عن مقتل ستة أشخاص بأنه "عمل إرهابي".وقال توسك للصحافيين في كراكوف ثاني مدن البلاد "لم نشهد حتى الآن في بولندا مثل هذه الحالات الخطيرة من الإرهاب"، مضيفا "هذا هو الوصف الذي يجب أن نطلقه على هذا الهجوم الوحشي الذي استهدف حياة الناس هنا في كراكوف".