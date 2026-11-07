هيئة بحرية: تلقينا بلاغا عن واقعة تتعلق بسفينة شحن في خليج عُمان

ذكرت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية اليوم السبت أنها تلقت بلاغا بواقعة بين سفينة شحن وقوات عسكرية في خليج عُمان، على بُعد حوالي 18 ميلا بحريا شرقي خورفكان بالإمارات.



وأضافت الهيئة أنها لم يتضح لها بعد حالة طاقم السفينة والأضرار والأثر البيئي.









