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الإمارات تعلن إنقاذ 22 شخصا بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان

أعلن الحرس الوطني الإماراتي أنه أنقذ 22 شخصا، جميعهم يحملون جنسيات عربية، بعد اندلاع حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان.