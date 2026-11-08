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إيران تعدم 3 أشخاص أدينوا بالمشاركة في اضطرابات مسلحة خلال احتجاجات كانون الثاني 2026

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أعدمت اليوم ثلاثة أشخاص متهمين بالمشاركة في اضطرابات مسلحة خلال احتجاجات كانون الثاني 2026 وتنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.