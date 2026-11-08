التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض

أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون اليمنيون باتجاه الرياض، بعد سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة مع تواصل تبادل الضربات بين الحوثيين المدعومين من إيران والمملكة.وكتب المتحدّث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة إكس: "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".