شهود لفرانس برس: استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وتضرر مبنى لأرامكو في هجوم الحوثيين

أفاد شهود عدة وكالة فرانس برس بأنّ مركز الملك عبدالله المالي في الرياض استُهدف بهجوم الحوثيين صباح الأحد، مع تضرر مبنى أرامكو في المنطقة.



وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة: "تم استهداف برج أرامكو في كافد" في إشارة إلى الاسم المتداول للمركز استنادا إلى اختصار اسمه باللغة الإنكليزية. وأكّد شاهدان آخران وقوع أضرار في المبنى الزجاجي.



وكان التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلن صباح الأحد اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض.

