وزارة الطاقة السعودية تعلن تعرض مبنى لأرامكو في الرياض لـ"محاولة استهداف"

أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مبنى لشركة أرامكو النفطية في الرياض لـ"محاولة استهداف"، على ما أورد الإعلام الرسمي، بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخيين بالستيين أطلقهما الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران في اتجاه العاصمة.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا للوزارة جاء فيه: "صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض اليوم الأحد لمحاولة استهداف، نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات".



وكان شهود أفادوا وكالة فرانس برس بإصابة مبنى لشركة أرامكو النفطية في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض صباح الأحد، بعد سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة.