21 قتيلا في غرق مركب مهاجرين قبالة السنغال

أعلنت السلطات السنغالية مقتل 21 شخصا في غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل شمال غرب البلاد.



وأوضحت وزارة الداخلية السنغالية في بيان، أنه "بحلول مساء السابع من تشرين الثاني 2026، بلغت الحصيلة الأولية 21 جثة وناجيا واحدا".