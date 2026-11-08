كاتس: إسرائيل لم تنجز مهمتها بعد في إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده لم تنجز مهمتها بعد في إيران، مجددا اتهام طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما دأبت الجمهورية الإسلامية على نفيه.



وقال كاتس خلال مراسم رسمية: "في ما يتعلق بإيران، فإن المهمة لم تنجز بعد. تحاول إيران استئناف جهودها للحصول على أسلحة نووية، إلى جانب جهود خطيرة أخرى تُعرّض إسرائيل لخطر حقيقي".