ضربات روسية تتسبب بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أوكرانيا

تسببت ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل في منطقتَي دنيبروبتروفسك وخاركيف، وفق ما أعلنت السلطات وشركة لتزويد الطاقة الأحد.ففي منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد، أعلنت شركة "دي تي إي كيه" المزودة للطاقة عبر تلغرام، أن "أكثر من 600 ألف من سكان المنطقة انقطعت عنهم الكهرباء" بعدما ألحق "هجوم ليلي أضرارا بمنشآت حيوية للطاقة".وأوضحت الشركة أنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي، لكن المهمة "تتعقد بسبب الهجمات المتكررة".وفي هجوم آخر، أصابت مسيّرة روسية "منشأة بنية تحتية حيوية" في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، وفق ما أفاد رئيس بلدية مدينة زلاتوبيل ميكولا باكشييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح أن "نحو 250 ألف مشترك في منطقة خاركيف انقطعت عنهم الكهرباء"، مشيرا الى بدء التصليحات لكن "الموعد الدقيق لعودة الإمداد بالكهرباء لا يزال مجهولا".وجاءت الضربات الجديدة غداة إعلان وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجوما واسعا على منشآت حيوية تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان خمس مناطق، وأعاق بشكل كبير نقل التيار في كييف.واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتكثيف ضرباتها للضغط على كييف قبيل محادثات ثلاثية بوساطة أميركية مقررة في أبوظبي الثلاثاء والأربعاء.ودأبت روسيا على استهداف شبكة الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية طوال الحرب، لكن تأثيرها يصبح أشد إيلاما مع اقتراب الشتاء، في ظل البرد القارس ودنو درجات الحرارة من الصفر.