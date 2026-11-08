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o
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الحرس الثوري: خطة الولايات المتحدة الجديدة لخنق اقتصاد إيران "تلاعب بالألفاظ"
أخبار دولية
2026-11-08 | 05:29
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الحرس الثوري: خطة الولايات المتحدة الجديدة لخنق اقتصاد إيران "تلاعب بالألفاظ"
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الحرس الثوري: خطة الولايات المتحدة الجديدة لخنق اقتصاد إيران "تلاعب بالألفاظ"
أكد متحدث باسم الحرس الثوري لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحقيق أهدافها المتمثلة في حصار اقتصاد إيران وإغلاق طرقها التجارية، لأن طهران اتخذت استعدادات واتصالاتها وثيقة مع جيرانها.
وكان المتحدث حسين محبي يرد على قوة مهام "آيرون غيت"، أو البوابة الحديدية، التابعة للجيش الأميركي والتي تم إطلاقها لتشديد الخناق على نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وعبر بحر قزوين.
وقال محبي: "خطة البوابة الحديدية ليست سوى تلاعب بالألفاظ.. لا يستطيع الأمريكيون تحقيق أهدافهم المتمثلة في فرض ضغوط اقتصادية شديدة للتسبب في انهيار اقتصادي في إيران، من خلال هذا النهج".
أخبار دولية
الحرس الثوري
الولايات المتحدة
اقتصاد
إيران
آيرون غيت
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