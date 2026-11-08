تصاعد دخان كثيف من مصفاة طهران بسبب حرق غازات زائدة

أفادت المنصة الإخبارية التابعة لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، نقلا عن مكتب العلاقات العامة بمصفاة طهران، بأن الدخان الكثيف واللهب الذي شوهد يتصاعد من المصفاة اليوم الأحد نتج عن تشغيل أنظمة حرق الغازات الزائدة عقب مشكلات كهربائية وفنية.



وذكرت المصفاة أن الأنظمة تم تفعيلها لتصريف الغازات الزائدة بموجب إجراءات السلامة الصناعية.



وأكدت أنه لم تندلع أي حرائق في وحدات المعالجة بالمصفاة، وأن الوضع تحت السيطرة، مشيرة الى أن الفرق تعمل على استعادة سير العمليات بشكل طبيعي. وذكرت أن إنتاج الوقود وتوريده استمرا من دون انقطاع.

