الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

أخبار دولية
2026-11-08 | 06:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من دانا وايت الرئيس التنفيذي لبطولة "يو.إف.سي" للفنون القتالية المختلطة تولى منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، ودعا الرجل إلى أن يحضر معه بعض المساعدين حتى وإن كان "بعضهم ليسوا من بلدنا".

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن وايت "مقاتل ومحارب عنيف".

لكن شبكة سي.إن.إن نقلت عن مصدر قوله إن وايت رفض عرض ترامب ليكون المتحدث باسم البيت الأبيض.

وطلب ترامب من ستة حاملين حاليين أو سابقين لألقاب البطولة الانضمام إلى وايت، ومنهم رياضيان من إقليم داغستان الروسي ورياضية برازيلية الأصل حصلت على الجنسية الأمريكية العام الماضي.

وقال ترامب في منشور: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المجنون".

ويظل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغرا منذ رحيل كيتي زاكاريا الشهر الماضي عنه بعد أقل من أسبوع. وكانت زاكاريا حلت محل كارولاين ليفيت التي تركت المنصب في أواخر آب.

أخبار دولية

ترامب

بطولة فنون قتالية

المتحدث

البيت الأبيض

دانا وايت

LBCI التالي
فرنسا تؤكد حضورها والاتحاد الأوروبي مفاوضات أبوظبي بشأن حرب أوكرانيا
تصاعد دخان كثيف من مصفاة طهران بسبب حرق غازات زائدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-09

ترامب يعيّن كيتي زاكارايا متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض

LBCI
آخر الأخبار
2026-11-06

ترامب: تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بدءا من يوم الاثنين بدلا عن سوزي وايلز

LBCI
آخر الأخبار
2026-11-03

البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيتابع الانتخابات النصفية من البيت الأبيض

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

المتحدثة باسم البيت الأبيض: عملية الغضب الملحميّ حققت نجاحًا هائلًا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيرانيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:01

الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في هرمز

LBCI
أخبار دولية
07:34

الرئيس التركي يزور أذربيجان سعيا لتسوية الخلاف بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
07:03

فرنسا تؤكد حضورها والاتحاد الأوروبي مفاوضات أبوظبي بشأن حرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:34

تصاعد دخان كثيف من مصفاة طهران بسبب حرق غازات زائدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-04-07

شهداء في غارات على منطقة صور وقصف مدفعي للحنية والمنصوري

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

رسامني ترأس اجتماعاً تنسيقياً في وزارة الأشغال لمتابعة معالجة أضرار الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-01

بلومبرغ نيوز: إيران تعرض السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل أراضيها إذا جرى تخفيف العقوبات

LBCI
خبر عاجل
2026-03-16

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: اعتراض كل الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه وسط إسرائيل قبل قليل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:10

البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات

LBCI
أخبار دولية
06:49

ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

LBCI
أخبار لبنان
05:58

فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها

LBCI
أخبار دولية
05:29

الحرس الثوري: خطة الولايات المتحدة الجديدة لخنق اقتصاد إيران "تلاعب بالألفاظ"

LBCI
أخبار لبنان
04:59

الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة

LBCI
أخبار دولية
00:32

البابا لاون يدعو إلى حماية الأطفال من العنف خلال جولة له في أفقر أحياء عاصمة أوروغواي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

من CON-TECH… طرابلس نحو مدينة المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:38

شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها

LBCI
أخبار دولية
02:10

شهود لفرانس برس: استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وتضرر مبنى لأرامكو في هجوم الحوثيين

LBCI
أخبار دولية
08:38

مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية

LBCI
حال الطقس
03:59

منخفض جوي معتاد وبارد يؤثر على لبنان... وعودة الاستقرار مساءً

LBCI
أخبار لبنان
10:25

مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد

LBCI
أمن وقضاء
12:12

قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:07

إعلان تحالف كتائبي- قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت

LBCI
موضة وجمال
14:07

على أنغام هبة طوجي… بيرلا حرب تنطلق لتمثيل لبنان في ملكة جمال الكون (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More