ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من دانا وايت الرئيس التنفيذي لبطولة "يو.إف.سي" للفنون القتالية المختلطة تولى منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، ودعا الرجل إلى أن يحضر معه بعض المساعدين حتى وإن كان "بعضهم ليسوا من بلدنا".



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن وايت "مقاتل ومحارب عنيف".



لكن شبكة سي.إن.إن نقلت عن مصدر قوله إن وايت رفض عرض ترامب ليكون المتحدث باسم البيت الأبيض.



وطلب ترامب من ستة حاملين حاليين أو سابقين لألقاب البطولة الانضمام إلى وايت، ومنهم رياضيان من إقليم داغستان الروسي ورياضية برازيلية الأصل حصلت على الجنسية الأمريكية العام الماضي.



وقال ترامب في منشور: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المجنون".



ويظل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغرا منذ رحيل كيتي زاكاريا الشهر الماضي عنه بعد أقل من أسبوع. وكانت زاكاريا حلت محل كارولاين ليفيت التي تركت المنصب في أواخر آب.