فرنسا تؤكد حضورها والاتحاد الأوروبي مفاوضات أبوظبي بشأن حرب أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أن بلاده والاتحاد الأوروبي سيحضران المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا برعاية الولايات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء والأربعاء المقبلين.



وقال بارو في تصريحات إذاعية: "سيكون الأوروبيين ممثلون، وفرنسا ستكون حاضرة في أبوظبي للمشاركة في هذه المباحثات"، مضيفا: "لا يمكنني أن أقول لكم بعد من سيمثّل فرنسا في هذه المناسبة، لكنها ستكون حاضرة".