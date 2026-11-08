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الرئيس التركي يزور أذربيجان سعيا لتسوية الخلاف بين البلدين

أخبار دولية
2026-11-08 | 07:34
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الرئيس التركي يزور أذربيجان سعيا لتسوية الخلاف بين البلدين
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الرئيس التركي يزور أذربيجان سعيا لتسوية الخلاف بين البلدين

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد إلى أذربيجان في زيارة تهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين إثر إقرار باكو تنظيمات تفرض قيودا على ارتداء الحجاب في المدارس.
     
وتربط البلدين علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية وثيقة، تختزل بعبارة "أمة واحدة، دولتان" التي تستخدمها الدبلوماسية في كل منهما.
     
لكن العلاقات شهدت توترا في أيلول عندما أقرّت أذربيجان قواعد جديدة تحظر الملابس التي لا تتوافق مع الزي المدرسي والعلمانية.
     
ويعكس هذا الصدام الاختلافات بشأن مكانة الدين بين باكو المتمسّكة بالطابع العلماني للدولة، وأنقرة التي يحكمها منذ أكثر من عقدين، حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.
     
ورغم أن القواعد الجديدة التي اعتمدتها باكو لا تذكر الحجاب صراحة، أفادت تقارير بأن بعض المدارس منعت فتيات محجبات من دخول الصفوف، ما أثار احتجاجات.
     
وطالب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا باكو بالتخلي عن هذه القواعد.
     
واشتدّ الخلاف بين البلدين عندما انتقد أوكتاي سارال كبير مستشاري إردوغان هذه القواعد الجديدة، فاعتبر حزب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الانتقادات التركية تدخّلا في شؤون البلاد الداخلية.
     
وأقال إردوغان لاحقا سارال، لكن علييف قاطع قمة لقادة الدول الناطقة بالتركية عقدت في 30 تشرين الأول في أنقرة، مكتفيا بإرسال وزير خارجيته.
     
الأحد، وصل إردوغان إلى مقاطعة فضولي في إقليم ناغورني قره باغ الذي استعادته قوات أذربيجان من قوات انفصالية أرمنية.
     
واصطفت ثلة من حرس الشرف في مطار المقاطعة حيث استقبل علييف وزوجته مهريبان علييفا الرئيس التركي وزوجته أمينة إردوغان، وفق ما أفادت تقارير إعلامية أذربيجانية.
     
ومن المقرّر أن يعقد إردوغان لاحقا مؤتمرا صحافيا مشتركا مع علييف.
     
وقبيل الزيارة، هنّأ إردوغان "الأخ العزيز" علييف بـ"الانتصار العظيم"  لأذربيجان في الحرب مع أرمينيا في 2020.
     
وأعرب إردوغان في الرسالة عن ثقته بأن البلدين سيواصلان العمل في "تعاون وتضامن وثيقين"، مستمدين القوة من "روابط الصداقة والأخوّة الراسخة التي تجمعهما، والقائمة على مبدأ "أمة واحدة في دولتين"".
     
والخميس أعلن الرئيس التركي أنه يعتزم زيارة أذربيجان في الثامن من تشرين الثاني، وهو يوم احتفال باكو بالانتصار على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.
     
وأكد إردوغان أن "ما من عقبة لا يمكن للأخوّة بين تركيا وأذربيجان تخطيها".

أخبار دولية

إردوغان

تركيا

أذربيجان

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