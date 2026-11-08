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الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في هرمز

أخبار دولية
2026-11-08 | 08:01
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الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في هرمز
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الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز الذي يقع في صلب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
     
وفرضت إيران قيودا مشددة على حركة عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط. وتقول طهران إنها تسيطر على المضيق، وتستهدف فيه بانتظام سفنا لا تسلك المسار الذي حددته بمحاذاة سواحلها.
     
وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة منذ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية وتقوم بمواكبة ناقلات نفط تعبر المضيق الذي كان قبل الحرب ممرا لنحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.
     
وذكر الحرس الثوري في بيان على موقعه سباه نيوز "انفجرت ثلاث ناقلات نفط مخالفة منذ ساعات الصباح الأولى واشتعلت فيها النيران فيما كانت تبحر في المسار غير القانوني في مضيق هرمز".
     
ولم يحدد البيان اسم الناقلات أو جنسياتها.
     
من جهتها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي إم تي أو) الأحد عن اشتعال النيران في ناقلة نفط في هرمز قبالة سواحل خصب في عُمان السبت.
     
وأوضحت وكالة الأمن البحري في بيان أن "السلطات العسكرية أبلغت أن الناقلة كانت مشتعلة، ما أدى إلى إجلاء الطاقم".
     
كما أشارت إلى إصابة ناقلة نفط ثانية بـ"مقذوف مجهول" السبت.
     
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد أن "مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني أنقذت 22 شخصا من الجنسيات العربية إثر اندلاع حريق في سفينة شحن كانوا على متنها في بحر عمان".
     
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت مما إذا كانت التقارير المختلفة تشير إلى الاحداث ذاتها.
     
وأبلغت طهران في الأسابيع الأخيرة عن نشوب حرائق في سفن عدة داخل مضيق هرمز.
     
وفي سياق التوتر في مضيق هرمز، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) في وقت متأخر السبت، عن سماع دوي انفجارات في قشم وسيريك وجاسك وبندر عباس في جنوب إيران، من دون تحديد الأسباب.
     
وتراجعت وتيرة الأعمال الحربية بشكل ملحوظ منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل، الا أن إيران والولايات المتحدة تتبادلان الضربات من حين لآخر.
     
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أن واشنطن استهدفت منشأة للدفاع الجوي في جزيرة قشم بـ"هجوم محدود". وشددت إيران بعد تلك الضربة على حقها في الدفاع عن النفس.
     
وتسبب التوتر في هرمز بارتفاع أسعار المحروقات عالميا منذ بدء الحرب.
     
والشهر الماضي، ذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ساعدت دول الخليج في تصدير 1,5 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز منذ الصيف، كما أكدت مؤخرا إزالة كل الألغام من الممر المائي.
     

أخبار دولية

الثوري

الإيراني

اندلاع

حرائق

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