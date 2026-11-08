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دول مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية مشروع سكة حديد يربطها

أخبار دولية
2026-11-08 | 09:35
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دول مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية مشروع سكة حديد يربطها
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دول مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية مشروع سكة حديد يربطها

     
وقع وزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي الأحد في المنامة اتفاقية لتنظيم العمل على مشروع سكة حديد يربط بين بلدانهم يتوقع تشغيله في نهاية عام 2030، على ما أعلن المجلس، في خطوة تهدف لتعزيز التكامل بينهم في قطاع النقل.
     
وأورد مجلس التعاون الخليجي، المنضوية في عضويته ست دول هي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، أنّ "جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك في مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الأحد بقصر الرفاع الزاهر بمملكة البحرين".
     
وأكّد البديوي في تصريحات نقلها البيان أنّ المشروع "يمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل، وتنظيم منظومة النقل السككي بدول المجلس، بما يدعم تشغيل مشروع سكة حديد يربط جميع دول المجلس، باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني".
     
وأفاد البديوي في كلمته خلال المناسبة أنّ نسبة الانجاز الكلية للمشروع بلغت الآن 55,9 بالمئة"، مشيرا إلى أنّ "الموعد المستهدف للتشغيل الكامل في كانون الأول/ديسمبر 2030". 
     
ولم يعلن المجلس عن تكلفة المشروع، لكن صحيفة الشرق الأوسط السعودية قالت إن "التكلفة التقديرية للبنية التحتية الأساسية تتراوح بين 15,4 و16 مليار دولار".
     
وذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أنّ "طول الشبكة يمتد إلى 2100 كم" وأنّ "سرعة قطارات الركاب ستصل إلى 200 كم في الساعة" و"سرعة قطارات البضائع تتراوح بين 80 و120 كم في الساعة".
     
ويشك الربط السككي بين كل دول الخليج أحدث مشروع ضمن سلسلة من المشاريع العملاقة الهادفة إلى تعزيز التكامل في المنطقة.
     
ففي كانون الأول/ديسمبر 2025، اتفقت السعودية وقطر على تنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بينهما ويمتد على مسافة 785 كلم.
     
كما اتفقت الإمارات وعُمان في 2022 على بناء خط سكة حديد يربط بينهما بتكلفة ثلاثة مليارات دولار.
     

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