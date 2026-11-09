مسؤول محلي: الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على جزيرة قشم لم يؤثر على أي بنية تحتية أو خدمات حيوية

كشف مسؤول محلي لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن الهجوم الأميركي الذي استهدف جزيرة قشم الإيرانية ليلة أمس لم يؤثر على أي بنية تحتية أو خدمات حيوية، مشيرا الى أن المواقع المستهدفة كانت بعيدة عن المناطق السكنية والتجارية.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بوقوع انفجارات في وقت متأخر من أمس الأحد في جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز.

