ترامب يقر بأن سياسة ترحيل المهاجرين كانت "قاسية للغاية"

أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" بأن سياسته القائمة على عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين كانت "قاسية للغاية"، وذلك بعد بضعة أيام من الهزيمة التي مني بها معسكره في انتخابات منتصف الولاية.



وردّا على سؤال طرحه عليه صحافي في الشبكة عن سياسته المتعلقة بالهجرة، قال الرئيس الأميركي: "أعتقد أنها كانت قاسية للغاية"، وذلك بحسب مقتطفات من المقابلة نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.