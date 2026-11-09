هجوم على حقل غاز في كردستان العراق يؤدي إلى قطع الإمدادات

تعرّض حقل كورمور للغاز االتابع لشركة دانة غاز الإماراتية في كردستان العراق لهجوم الأحد "بمسيّرة مفخخة" وفقا لمصدر أمني، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، بحسب سلطاته.



وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء المحليتان في بيان مشترك "تعرّض حقل كورمور الغازي، في تمام الساعة 11:00 من مساء اليوم، لهجوم إرهابي" من دون تقديم تفاصيل.



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الحقل "تعرض لهجوم بمسيّرة مفخخة".



وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان أوميد أحمد في بيان، أن "إنتاج الطاقة الكهربائية في الشبكة الوطنية سيتراجع (...) نتيجة الهجوم الذي استهدف حقل كورمور وتوقف إمدادات الغاز".



وتعرض مجمع كورمور التابع لشركة دانة غاز الإماراتية والذي يزود معظم محطات توليد الطاقة في كردستان، لهجمات بطائرات مسيرة مرات عدة في السنوات الأخيرة.



وأشارت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء إلى أنهما "تعملان على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير هذا الهجوم الإرهابي على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء"، مؤكّدتين "بذل الجهود لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في قطاع الكهرباء بأسرع وقت ممكن".



ولم تعلن أي جهة مسؤولتها عن ذلك بعد.



وتعرض إقليم كردستان مرارا لهجمات بصواريخ ومسيّرات استهدفت في معظمها حقوله النفطية، وقد حمّلت السلطات المحلية في السابق الفصائل العراقية الموالية لإيران بتنفيذها.



وخلال حرب الشرق الأوسط التي اندلعت جراء الضربات الأميركية الاسرائيلية على إيران في شباط، أصبح الإقليم هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات التي شنتها إيران أو الفصائل المتحالفة معها.