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ميرتس يعتزم طرح ترشيح إيلزه آيغنر لرئاسة الجمهورية الألمانية
أخبار دولية
2026-11-09 | 00:46
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ميرتس يعتزم طرح ترشيح إيلزه آيغنر لرئاسة الجمهورية الألمانية
قرر المستشار الألماني فريدريش ميرتس ترشيح رئيسة برلمان ولاية بافاريا إيلزه آيغنر لمنصب رئيسة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحسب ما أفادت أوساط حزبه، علما أن أي امرأة لم يسبق أن تولت هذا الموقع.
وأعلن ميرتس خلال عشاء لمسؤولي حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي في برلين أنه سيقترح رسميا الاثنين ترشيح أحزاب الائتلاف الحاكم آيغنر للرئاسة.
ويكفل تبنّي الائتلاف هذا الترشيح جعل انتخاب آيغنر في 30 كانون الثاني شبه حتمي من قبل نحو 1260 ناخبا، معظمهم من أعضاء مجلسَي البرلمان الألماني (البوندستاغ والبوندسرات)، إضافة إلى بعض ممثلي المجتمع المدني.
ويشغل فرانك فالتر شتاينماير من الحزب الاشتراكي الديموقراطي منصب جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ العام 2017.
وتسعى أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بموجب الأعراف السياسية إلى التوافق على شخصية لتولي هذا المنصب ذي الطابع الفخري، على أن يكون فوق الانقسامات الحزبية.
ويضم الائتلاف الحاكم حاليا حزب المستشار فريدريش ميرتس الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
وأعرب الحزب الاشتراكي الديموقراطي مرارا في الأسابيع الأخيرة عن تأييده لآيغنر (61 عاما) التي سبق أن تولت حقيبة الزراعة في حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وتحظى باحترام وتقدير لا يقتصران على حزبها الاتحاد الاجتماعي المسيحي.
أخبار دولية
فريدريش ميرتس
ترشيح
إيلزه آيغنر
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