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البابا لاون من الأرجنتين: الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان

أخبار دولية
2026-11-09 | 00:50
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البابا لاون من الأرجنتين: الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان
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البابا لاون من الأرجنتين: الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان

اعتبر البابا لاون الرابع عشر أن الاقتصاد "يجب أن يكون في خدمة الإنسان، لا أن يكون الإنسان في خدمة الاقتصاد" عقب وصوله إلى الأرجنتين حيث التقى الرئيس خافيير ميلي الذي تعرّضت إجراءات تقشّف قاسية اعتمدها لانتقادات من الكنيسة المحلية. 
     
وتندرج زيارة البابا ضمن جولة تستغرق 12 يوما في القارة التي خدم فيها نحو عقدين ضمن رهبانيات إرسالية، وتأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الرئة.
     
وبحضور شخصيات سياسية ومدنية، بينهم ميلي، شدد الحبر الأعظم على ضرورة تحلي الذين يتبوأون المناصب العامة بالاعتدال، "وانتقاء كلماتهم بعناية، والعمل بصبر للوصول إلى التوافق"، علما أن الرئيس الارجنتيني يُعرف بتصريحاته اللاذعة والمهينة لخصومه.
     
وعقب وصوله، التقى البابا الرئيس الأرجنتيني قرابة الساعة في القصر الرئاسي، فيما احتشد مئات الأشخاص في الخارج وقد توشح معظمهم بأعلام فاتيكان والأرجنتين التي طبعت عليها صورة البابا. 
 
   
وفي خطابه، قال البابا إنه سعيد "بالدلالة الخاصة" التي تحملها زيارته، إذ يجد نفسه "في مسار معاكس" لسلفه فرنسيس، البابا الأرجنتيني الذي لم يزر بلده قط طوال فترة حبريته التي امتدت 12 عاما وحتى وفاته عام 2025.
     
وتعقب هذه الزيارة البابوية الأولى منذ نحو 40 عاما للأرجنتين، محطة للاون الرابع عشر في أوروغواي العلمانية التوجّه، حيث مكث ثلاثة أيام ندّد خلالها بالعنف المرتبط بالمخدّرات ودعا إلى وضع حدّ لفقر الأطفال.
 
    
وشهدت علاقة الرئيس الأرجنتيني بمواطنه البابا الراحل فرنسيس توترا حادا، إذ وصف ميلي سلَف البابا لاون بـ"الأبله" كونه يدعو إلى العدالة الاجتماعية.
     
لكنّ ميلي الحليف الوثيق للرئيس الأميركي دونالد ترامب خفّف نبرته بعد توليه منصبه وزار البابا فرنسيس في الفاتيكان. 
     
ولا تزال علاقته بالبابا لاون ودّية حتى الآن، غير أنّ الكنيسة المحلية وجّهت إليه انتقادات حادة لكونه يرى في الخدمات الاجتماعية الأساسية مجرد عبء على خزينة الدولة. 
     
كذلك تعرّض ميلي لانتقادات بسبب تقييده عددا من الحريات الديموقراطية، من بينها الحق في التظاهر.
 

أخبار دولية

البابا لاون

الأرجنتين

خافيير ميلي

الاقتصاد

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