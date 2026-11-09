البابا لاون من الأرجنتين: الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان

اعتبر البابا لاون الرابع عشر أن الاقتصاد "يجب أن يكون في خدمة الإنسان، لا أن يكون الإنسان في خدمة الاقتصاد" عقب وصوله إلى الأرجنتين حيث التقى الرئيس خافيير ميلي الذي تعرّضت إجراءات تقشّف قاسية اعتمدها لانتقادات من الكنيسة المحلية.



وتندرج زيارة البابا ضمن جولة تستغرق 12 يوما في القارة التي خدم فيها نحو عقدين ضمن رهبانيات إرسالية، وتأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الرئة.



وبحضور شخصيات سياسية ومدنية، بينهم ميلي، شدد الحبر الأعظم على ضرورة تحلي الذين يتبوأون المناصب العامة بالاعتدال، "وانتقاء كلماتهم بعناية، والعمل بصبر للوصول إلى التوافق"، علما أن الرئيس الارجنتيني يُعرف بتصريحاته اللاذعة والمهينة لخصومه.



وعقب وصوله، التقى البابا الرئيس الأرجنتيني قرابة الساعة في القصر الرئاسي، فيما احتشد مئات الأشخاص في الخارج وقد توشح معظمهم بأعلام فاتيكان والأرجنتين التي طبعت عليها صورة البابا.



وفي خطابه، قال البابا إنه سعيد "بالدلالة الخاصة" التي تحملها زيارته، إذ يجد نفسه "في مسار معاكس" لسلفه فرنسيس، البابا الأرجنتيني الذي لم يزر بلده قط طوال فترة حبريته التي امتدت 12 عاما وحتى وفاته عام 2025.



وتعقب هذه الزيارة البابوية الأولى منذ نحو 40 عاما للأرجنتين، محطة للاون الرابع عشر في أوروغواي العلمانية التوجّه، حيث مكث ثلاثة أيام ندّد خلالها بالعنف المرتبط بالمخدّرات ودعا إلى وضع حدّ لفقر الأطفال. وفي خطابه، قال البابا إنه سعيد "بالدلالة الخاصة" التي تحملها زيارته، إذ يجد نفسه "في مسار معاكس" لسلفه فرنسيس، البابا الأرجنتيني الذي لم يزر بلده قط طوال فترة حبريته التي امتدت 12 عاما وحتى وفاته عام 2025.وتعقب هذه الزيارة البابوية الأولى منذ نحو 40 عاما للأرجنتين، محطة للاون الرابع عشر في أوروغواي العلمانية التوجّه، حيث مكث ثلاثة أيام ندّد خلالها بالعنف المرتبط بالمخدّرات ودعا إلى وضع حدّ لفقر الأطفال.