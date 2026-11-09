ترامب: عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس بطولة "يو إف سي" كان "مزحة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اقتراحه تعيين دانا وايت رئيس بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة متحدثا باسم البيت الأبيض، كان مجرد مزحة.



وقال ترامب لصحافيين على مدرج المطار الذي يحمل اسمه في ولاية فلوريدا: "كنت أمزح فقط، لكن دانا أحب هذه الفكرة".



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال السبت: "يسرني الإعلان أن العظيم دانا وايت، وهو مقاتل ومحارب شرس، عُرض عليه منصب" المتحدث، موضحا أن وايت البالغ 57 عاما لم يقبل المنصب حتى الآن.



وأضاف: "دانا، رجاء اقبل هذا المنصب!" الذي شغر بمغادرة كيتي زاكارايا في 16 تشرين الأول بعد أقل من أسبوع على تعيينها.



وتابع ترامب: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المعتوه"، وذلك بعد أيام من الهزيمة المدوية التي مني بها حزبه الجمهوري أمام المعارضة الديموقراطية في انتخابات منتصف الولاية.



واحتفل الرئيس الأميركي بعيد ميلاده الثمانين في حزيران من خلال استضافة نزالات للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض، نظمتها بطولة "يو إف سي".



وظهر دانا وايت، برأسه المحلوق وقوامه الرياضي، على المنصة في السادس من تشرين الثاني 2024 أثناء خطاب ترامب لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وكذلك خلال مراسم ترشيحه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تموز 2024.



وانضمّ وايت، المحافظ والمروج لأفكار ذكورية، والذي يصف ترامب بالصديق، إلى مجلس إدارة مجموعة "ميتا" في خطوة اعتُبرت انعكاسا للتحول المحافظ لرئيس المجموعة مارك زاكربرغ المولع برياضة الفنون القتالية المختلطة.

