غوتيريش يحذر من أن العام يدخل "عصرا جديدا من الظواهر المناخية القصوى"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يدخل "عصرا جديدا" أصبحت فيه الظواهر المناخية القصوى هي القاعدة، داعيا القادة المجتمعين في مؤتمر المناخ كوب31 في تركيا إلى "التعامل بجدية" مع هذا الوضع.



وقال غوتيريش في بيان: "لقد دخلنا عصرا جديدا من الظواهر المناخية القصوى. فظاهرة إل نينيو الفائقة القوة تحلّ فيما الكوكب يعاني من ارتفاع مفرط في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي الذي يسببه الإنسان". وحثّ لقادة المشاركين في المؤتمر على "إبداء جدية من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيدا عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي".