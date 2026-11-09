اردوغان: نقلنا لترامب مخاوفنا من احتمال مهاجمة إيران مجددا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن أنقرة لا تريد رؤية موجة هجمات جديدة على إيران، كاشفا أنه نقل مخاوفه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية جرت في الآونة الأخيرة.



وقال اردوغان للصحفيين على متن طائرته خلال العودة من أذربيجان، وفقا لما نشره مكتبه اليوم: "نؤكد في كل مناسبة على إمكانية حل هذه القضايا عبر الحوار والدبلوماسية. وللأسف، نرى تحولا سلبيا مرة أخرى. نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك".