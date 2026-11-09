إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها

دافعت إيران اليوم عن مقترح لإعادة إطلاق محادثات إنهاء الحرب خلال فترة لا تتجاوز يومين، واعتبرته أكثر العروض المطروحة منطقية، بعدما وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض شروط طهران بأنها "فاضحة وسخيفة".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي ردا على تعليقات روبيو: "هل من غير المعقول أن تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية غير القانونية والحصار البحري المفروض عليها قبل بدء المفاوضات، وأن تنتهي الحرب على جميع الجبهات؟".



وقدمت إيران عرضا لتقليص المدة اللازمة لاستئناف المحادثات من مقترح سابق ينص على بدئها خلال سبعة أيام، ويتضمن مطالبة واشنطن أولا بالوفاء بشروط تشمل وقف الأعمال القتالية، ورفع الحصار، وإلغاء العقوبات.



وقال بقائي أيضا إن الضغوط الأميركية على العراق لإغلاق معظم حدوده مع إيران يجب ألا تؤثر في العلاقات الثنائية مع بغداد، بعدما قال وزير الخارجية العراقي إن واشنطن تدفع نحو اتخاذ هذه الخطوة.



ورفض بقائي قوة مهام عسكرية أميركية تستهدف تقييد التجارة البرية الإيرانية، واعتبرها محاولة لصرف الانتباه عقب خسائر الجمهوريين بزعامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.